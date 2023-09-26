كريمان حرك تستعرض فن الباليه والرقص المعاصر بالمسرح الصغير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب «الفن الجميل» للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك مساء أمس على المسرح الصغير بدار الأوبرا، والذى صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر وتستضيف كل ما الدكتورة أحلام يونس العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، والكاتب الصحفى حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويديرها الإعلامى أيمن عدلى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية لعازف الاوبرا الدكتور وسام أمين والمطربة ريم جمال.

يقدم الكاتب لمحة تاريخية موثقة عن نشأة فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر وتطوره منذ ستينيات القرن الماضى حتى الآن، ويتضمن رؤية نقدية وتقديمًا موضوعيًا لعروض فرق الباليه والرقص الحديث، المحلية والزائرة التى استقبلتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 حتى 2023.