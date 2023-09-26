جامعة أسيوط تطلق مسابقة الأبحاث المنشورة دولياً للعلوم الإنسانية

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مسابقة "الأبحاث المنشورة دولياً للعلوم الإنسانية والاجتماعية الفنون" ، والتي ينظمها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، لكليات: التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية، الآداب، الخدمة الاجتماعية، التجارة ، الحقوق، الفنون الجميلة، التربية للطفولة المبكرة.

المنشاوى: الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم وأوراقهم العلمية دولياً

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم، وأوراقهم العلمية دولياً؛ بما يسهم في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي، و النشر الدولي، و تحسين التصنيف الدولي للجامعة، والارتقاء بمكانتها وموقعها بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى دعم الجامعة للبحوث العلمية التي تتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، إلى فتح باب تقديم الأبحاث؛ حتى موعد أقصاه 27/10/2023 ، على أن يتم الإعلان عن الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى فى اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولى،والمقرر عقده بالجامعة فى يوم 8/11/2023.

ومن جانبه، ذكر الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، شروط التقدم للمسابقة ، والتى تتمثل في: أن يكون البحث منشوراً في مجلة دولية عربية، أو أجنبية مفهرسة، أو معتمدة؛ ضمن قواعد بنك المعرفة المصري، وأن يقدم المتقدم خطاب قبول النشر للبحث ، وأن تكون المجلة المنشور فيها البحث ذات معامل تأثير ، وأن يكون البحث منشوراً خلال الخمس سنوات السابقة؛ من 2018 حتى الآن، وأن يكون البحث بينياً(تخصصات- أقسام- كليات) ؛ إن وجد، ومنشوراً إلكترونياً؛ مسجلاً عليه اسم جامعة أسيوط، ومسجلاً على حساب Google Scholar للباحث.

ويتم تسليم نسخة إلكترنية PDF على اللينك الخاص بمكتب التصنيف الدولى

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ومن المقرر ؛ أن يتم تقييم الأبحاث من قبل لجنة تم تشكيلها من كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون.