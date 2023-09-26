محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالمولد النبوي الشريف

خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي..

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التهنئة للرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولي عز جل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش، مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران، وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وجه محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف، والتي تقيمها مديرية الأوقاف اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وكذلك حضور مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تقيمه المحافظة على مدار أيام 27 - 28 - 29 سبتمبر الجاري بأرض الفروسية بمدينة بلبيس ابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.