اصطفاف مواطني الأقصر أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة

في أول أيامها..

في أول أيام تلقي طلبات تحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة، شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لتحرير توكيلات لؤيديهم من المرشحين؛ وذلك في اعقاب انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجمع المؤيدون بأعداد كبيرة امام مكتب الشهر العقاري في مختلف مدن الأقصر واصطف المواطنون بالطوابير امام مكاتب مدينة الأقصر: مكتب توثيق الضواحى، نجع الطويل، ومدينة القرنة مكتب توثيق القرنة وقاموا بتحرير التوكيلات القانونية لمرشحيهم؛ للترشح للانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي، مقار مكاتب الشهر العقاري المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وبشأن الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024 فهو كالتالي:

- تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

- تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومى 17 و18 أكتوبر.

- فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

- إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

- تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و24 أكتوبر.

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و28 أكتوبر.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

- اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.