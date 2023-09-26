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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسرة المخرج أحمد النحاس تشيع جثمانه.. ودفنه بمقابر أكتوبر

المخرج الراحل أحمد
المخرج الراحل أحمد النحاس

شيعت أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس، جثمانه من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وتم دفنه بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر، وذلك بمشاركة أبنائه وأشقائه وعدد من الأقارب والأصدقاء المقربين، على أن يتم تلقى العزاء غدا الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

المخرج الراحل أحمد النحاس

وكان المخرج أحمد النحاس قد توفى عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

أحمد النحاس 

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

 

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"، ثم بعد ذلك أخرج أفلام "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: "الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش".

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