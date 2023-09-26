باب بغداد.. مشروع يساعد الأيتام للاعتماد على أنفسهم (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان “باب بغداد.. مشروع يساعد الأيتام للاعتماد على أنفسهم”.

وأوضح التقرير: "في شارع مزدحم بجوار دار الأيتام التي كانوا يقيمون فيها سابقا؛ يتجمع مجموعة من الشبان والفتيات العراقيين خلف أكشاك تبيع منتجات مختلفة كالشطائر واللوحات".

باب بغداد

وأضاف: "باب بغداد، مبادرة تستهدف مساعدة الأيتام، ومن كانوا يعيشون في دور للأيتام بأنحاء بغداد للاعتماد على أنفسهم، وذلك الشارع الذي يعج بالمطاعم على وجه الخصوص هو جزء من المباردة".

وتابع: "الشارع العراقي شجع المبادرة التي لاقت قبولا من المواطنين الذين ثمنوا ما يفعله هؤلاء الشبان الذين تحدوا ظروفهم، وحققوا نجاحا ملموسا بينما يتعثر كثيرون ممن يعيشون ظروفا طبيعية تماما".

مبادرة باب بغداد

وأشار التقرير إلى أن مبادرة باب بغداد لا تقتصر على إتاحة فرصة الاعتماد على الذات لهؤلاء الشباب فقط؛ بل تمكن أيضا المشاركين من رد الجميل لدار الأيتام، فبينما تذهب جميع الأموال التي يجنيها أصحاب الأكشاك لهم، ويتم التبرع بنسبة 10% من العوائد لصندوق يدعم تعليم الفتيات اليتيمات.