مصانع الصلب في مصر تترقب فرض روسيا رسم صادر على المنتجات كافة

تترقب مصانع إنتاج الصلب فى مصر قيام روسيا بفرض رسوم صادر على منتجاتها من الصلب والبليت والخام كافة بدءًا من الأول من أكتوبر القادم.

تتراوح الرسوم الجديدة في روسيا بين 4 و7%، ويتم حساب قيمة هذه النسبه وفقا لقيمة الروبيل الروسى أمام الدولار الأمريكي، علما بأن الدولار يساوي 96 روبيل تقريبا.

ارتفاع أسعار تشكيلات الصلب المختلفة

من المنتظر أن يشكل هذا القرار مع بداية تطبيقه فى ارتباك أسواق الصلب العالمية، مع زيادة التضخم بنسبه لا تقل عن 3و5% للخامات، وفى مقدمتها البليت والخردة، وهو الأمر الذى سيلقى بظلاله على السوق المحلية فى مصر من حيث ارتفاع أسعار تشكيلات الصلب المختلفة سواء كانت حديد تسليح أو مسطحات باردة وساخنة أو لفائف، أو أطوال، خاصة أن روسيا تعد خامس أكبر منتج للصلب فى العالم بعد الصين، واليابان، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية حسب تصنيف لوكالة ريا ريتيج.

وكان فيكتور ايفتوخوف نائب وزير الصناعه الروسى قد أكد مؤخرا فى تصريحات صحفية أن إنتاج بلاده من الصلب قد بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 38 مليون طن، لتحتفظ بلاده بالمركز الخامس فى قائمة أكبر بلدان إنتاج الصلب فى العالم.