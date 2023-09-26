جامعة طيبة التكنولوجية تنتهي من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

أنهت جامعة طيبة التكنولوجية، كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة والنظافة لمباني الجامعة والمنشآت، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات.

وأكد الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، أنه جرى الإنتهاء من جاهزية المدرجات والقاعات والفصول الدراسية، لاستقبال الطلاب، وإعلان الجداول الدراسية، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالجامعة لتنفيذ حفل استقبال طلاب الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، على توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وانتظامها من اليوم الأول، موجها بسرعة إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

وأشار الدكتور عادل زين الدين، إلى أنه جرى إعداد خطة شاملة لتنفيذ أنشطة طلابية بالجامعة، في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بما يتناسب مع مواهبهم، من خلال إعداد برامج متنوعة للأنشطة الطلابية بالجامعة وإعلانها للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية.

وأصدر رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، توجيهاته لعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بالتواجد في الحرم الجامعي والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، وإجراء لقاءات تعريفية بالطلاب الجدد، لتعريفهم بنظام الدراسة، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات قد تواجههم، وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

