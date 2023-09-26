هواوي تضخ استثمار 430 مليون دولار لتعزيز التحول الرقمي في أفريقيا

استضافت مدينة شنغهاي الصينية فعاليات مؤتمر هواوي (Huawei Connect) لعام 2023، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا العالمية.



وسلط مؤتمر هواوي (Huawei Connect) الضوء في نسخته الثامنة هذا العام، على الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي يمثل أولوية قصوى لطموحات هواوي، خاصة مع تركيزها بشكل رئيسي على القارة الأفريقية.



وخلال فعاليات أمسية هواوي شمال أفريقيا (Huawei Northern Africa Night)، التي أقيمت في 20 سبتمبر الجاري، كشف تيري هيي، رئيس هواوي شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، عن الخطوط العريضة لاستراتيجية هواوي الجديدة تجاه القارة السمراء، والتي تهدف إلى توجيه أفريقيا نحو مستقبل ذكي ومتصل، تحت عنوان "تعزيز الذكاء من أجل أفريقيا الجديدة"، والتي تعد مخططاً شاملا لمستقبل أفريقيا الرقمي والتكنولوجي.



تبنى هواوي استراتيجيتها الجديدة تجاه مستقبل القارة الأفريقية الرقمي بالاعتماد على الأغلبية السكانية الشابة، حيث أن 60% من السكان يبلغون من العمر 25 عاماً أو أقل، مما يجعل التحول الرقمي محفزاً رئيسياً للنمو في الدول الأفريقية، إلى جانب تميز أفريقيا بإمكانيات هائلة من الطاقة الخضراء، وبالاعتماد على هذه الإمكانيات، تحرص هواوي في استراتيجيتها على دمج التقنيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الحيوية المؤثرة على الحياة اليومية للبلدان الأفريقية، بما فيها الصحة والتعليم والنقل والزراعة والتعدين والتمويل.



وترتكز استراتيجية هواوي تجاه التنمية الرقمية للقارة الأفريقية على ثلاث محاور رئيسية، وهي تسريع الذكاء لتعزيز الادماج الرقمي، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإدارة الحكومية، ومن ثم الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية على المستوى الاقتصادي، خاصة في قطاعات الصناعات الرئيسية بأفريقيا.



أعلن تيري هيي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال إفريقيا، عن خطة استثمارية طموحة، تحمل عنوان "المستقبل الذكي" لمنطقة شمال أفريقيا، والتي تشمل 28 دولة تقع شمال خط الاستواء.



يقدم هذا المشروع الطموح استثمارات بقيمة 430 مليون دولار، على مدار خمس سنوات، والتي تتضمن تخصيص 200 مليون دولار منها لإنشاء أول مركز سحابي عام بالمنطقة، والذي يقدم أكثر من 200 خدمة سحابية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دولار لدعم 200 شريك برمجيات محلي، وتمكين 1300 شريك توزيع، كما تستثمر هواوي 30 مليون دولار لتحفيز التحول الذكي في المنطقة، عبر تدريب 10 آلاف مطور محلي، وتدريب 100 ألف متخصص رقمي.



قال تيري هيي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في منطقة شمال إفريقيا: "إن التطور التكنولوجي هو ثمرة المثابرة والاستكشاف والاستثمار".



وأضاف تيري هيي، لتسريع التحول الذكي في أفريقيا، ستكثف هواوي من استثماراتها في التكنولوجيا وتطوير المواهب، كما أكد على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات لتحقيق طموحات التنمية الذكية في أفريقيا، والنجاح في تحقيق تطلعات سكانها من أجل حياة أفضل.



دعا هيي إلى العمل الموحد من أجل "توحيد قوانا للدخول إلى عالم أكثر ذكاء في أفريقيا، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية".

وتمثل القارة الأفريقية عنصرا محوريا في طموحات هواوي للنمو، ما يرسخ التزامها تجاه القارة بتحقيق التحول الرقمي.