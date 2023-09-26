 لاس ميجاس الإسبانية في افتتاح مهرجان "هي الفنون" بالقاهرة

تفتتح فرقة "لاس ميجاس" للموسيقى الشعبية الإسبانية الدورة الثالثة من مهرجان "هي الفنون" الذي ينعقد خلال الفترة من 28 إلى 1 أكتوبر. يُنظم الحفل بالتعاون بين السفارة الإسبانية بجمهورية مصر العربية ومعهد ثربانتس (المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة) ومركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وينعقد المهرجان في دورته الحالية تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC).

يتضمن الحفل، الذي ينعقد في التاسعة مساء الخميس 28 سبتمبر على مسرح الجامعة الأمريكية بالتحرير، مجموعة من أبرز مقطوعات الفرقة الموسيقية.

يشار إلى أن فرقة "لاس ميجاس" – وهي فرقة نسائية رباعية للموسيقى الشعبية - تقدم بالأساس موسيقى الفلامنكو. وتشكلت الفرقة في برشلونة عام 2004 وأصبحت إحدى أشهر المجموعات وأكثرها تماسكًا على الساحة الموسيقية في الوقت الحالي. وقد حازت الفرقة على جائزة جرامي اللاتينية لأفضل ألبوم فلامنكو عن ألبومها "أحرار".

قال خوسيه مانويل، مدير المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة: "تسعدنا مشاركة الفرقة الموسيقية النسائية الشهيرة في مهرجان هي الفنون بمصر - الذي يمثل نموذجاً رائعاً للتبادل الثقافي تحت مظلة الفن وتمكين النساء في الساحة الفنية بمصر والعالم".

مهرجان "هي الفنون" الدولي يهدف إلى إتاحة منصة لتبادل التجارب الإبداعية التي تقدمها النساء، وإبراز قوة وحيوية الإبداع الفني للنساء من مختلف الثقافات، والأصول، والجنسيات. وتنطلق فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام ويتخذ المهرجان من مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مقرًا رئيسيًا للفعاليات، بينما تعقد بعض الفعاليات الإضافية في مركز الجزويت الثقافي بمحافظتي الإسكندرية والمنيا.

تتضمن الدورة الثالثة من المهرجان 14 حفلاً موسيقيًا، وثلاثة عروض أفلام، وأربع ورش عمل، وأربعة عروض راقصة، ومسابقة موسيقية، وعرض مسرحي، ومعرض فوتوغرافي يحمل عنوان «الأنوثة».