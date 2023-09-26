الداخلية تواصل تنظيم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية على الأطفال

فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

فقد واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال..وكذا توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعةعلى الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة العام الدراسى الجديد.. ويأتى ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (الإسكندرية - الشرقية –المنوفية – الغربية -البحر الأحمر – أسوان –جنوب سيناء –الأقصر - المنيا)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية

حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.