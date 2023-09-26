توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالشرقية لتوثيق التوكيلات لانتخابات الرئاسة

واصلت مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عملها لليوم الثاني على التوالي، في توثيق إقرارات المواطنين المؤيدة للمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ولم تتوصل الوفد إلى عدد الإقرارات التي تم توثيقها، لامتناع مسؤولي مكاتب الشهر العقاري عن الإدلاء بأى تصريحات حول أعداد الإقرارت التي تم توثيقها، بسبب ورود تعليمات مفادها إنهم غير مخول لهم بالإدلاء بتصريحات أو الكشف عن معلومات تتعلق بهذا الشأن.

وشهدت مكاتب المحافظة المصرح لها بتحرير الإقرارات، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، لتوثيق إقرارتهم المؤيدة لمرشحينهم الذين لم يعلنوا ترشحهم رسميا حتى كتابة سطور الخبر في الانتخابات الرئاسية القادمة.