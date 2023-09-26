معاقبة متهمين بالاتجار في المخدرات بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تهمة إحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار

تعود أحداث القضية إلى العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة لكل من ( ص . ر )، و ( ف . م )، تهمة إحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.