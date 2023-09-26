رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز

أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية بجزيرة ارمنت الحيط بالمريس مركز الطود.

وشملت الجولة المرور على المخابز البلدية المدعمة وذلك للتأكد من التزام فتح وغلق المخابز في المواعيد الرسمية المقررة، وتطبيق جودة ووزن رغيف الخبز البلدي بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبحضور محمود علي حسن دياب مدير إدارة التموين بالطود والعادلي محمد الجيلاني رئيس مكتب تموين المريس ومدير الرقابة التموينية بادارة الطود.

واستكمل رئيس مركز ومدينة الطود متابعة سير انتظام عمل العبارة حتشبسوت، وذلك للتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والاسعار المعلنة بالعبارة، كما تفقد مبنى مدرسة جزيرة أرمنت الحيط للتعليم الأساسي ومدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة بنطاق كل مدينة ومركز.