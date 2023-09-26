الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لأقليم كاراباخ

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين يورو استجابة للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن تفاقم أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ المُتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية ، عبر موقعها الرسمي ، أن تصاعد النزاع ووقف إطلاق النار اللاحق من المُرجح أن يؤدي إلى نزوح جماعي للأشخاص من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا، حيث عبر ما يقرب من 13500 لاجئ الحدود بالفعل. وفي الوقت نفسه، هناك نقص كبير في الغذاء ونقص في الوصول إلى إمدادات الكهرباء والمياه داخل ناجورنو كاراباخ .

وذكر البيان أن التمويل الإنساني بقيمة 5 ملايين يورو يتضمن الـ 500 ألف يورو الذي تم الإعلان عنهم الأسبوع الماضي من صندوق الدعم الطارئ التابع للاتحاد الأوروبي وتمويل جديد بقيمة 4.5 مليون يورو، والذي سوف يعمل على مساعدة النازحين من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا حيث سيتم تسليم هذه المساعدات من قبل مختلف الشركاء الإنسانيين للاتحاد الأوروبي العاملين في أرمينيا للوصول إلى حوالي 25000 شخص. وتتمثل الأولوية في تقديم المساعدات النقدية والمأوى والأمن الغذائي والمساعدة في سبل العيش.

مساعدة الأشخاص الضعفاء داخل ناجورنو كاراباخ

وأضاف أن التمويل يشمل أيضًا مساعدة الأشخاص الضعفاء داخل ناجورنو كاراباخ حيث سيتم توجيه هذه المساعدات من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف دعم حوالي 60 ألف شخص بالغذاء والرعاية الصحية والمأوى والخدمات اللوجستية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، عزمه على نشر خبير إنساني في المنطقة للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المجال الإنساني على الأرض لضمان الاستجابة السريعة للأزمة.

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