صحة الشرقية: جهود مكثفة بالمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار خطة الدولة الوقائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، ومتابعة توافر كافة الاشتراطات الصحية بها، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس.

وأوضح أن ذلك يأتي استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية، والمقرر له الأحد القادم الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣، والتأكد من مدى جاهزية المدارس والمعاهد لإستقبال الطلبة والطلبات، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.

وأشار إلى قيام إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية بمدارس المحافظة، والمرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم إستخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس.

وتم التأكيد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء الإمتحانات بمدارس المحافظة.

وذكر أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كثفت أعمال التطهير بمحيط المدارس والمعاهد وبدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمديري إدارات صحة البيئة، والسن المدرسي، والإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، وإدارة ناقلات الأمراض بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.