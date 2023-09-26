الانضباط السعودية توقع عقوبات بالجملة بعد نهاية الجولة السابعة

وقعت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عقوبات مالية بالجملة بعد نهاية أحداث الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وغرمت لجنة الانضباط، النادي الأهلي مائة ألف ريال لقيام جماهيره برمي 6 علب مياه و3 أدوات تجاه أرضية الملعب وإصابة لاعب الفريق المنافس في مباراة النصر.

كما غرمت لويس كاسترو مدرب النصر عشرين ألف ريال بسبب عدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي.

وتواجد ثلاثي الهلال محمد جحفلي ومحمد القحطاني وحبيب الوطيان في قائمة المعاقبين، بواقع عشرين الف ريال لكل لاعب بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس دون تسجيلهم في كشف مباراة ضمك والهلال.

وغرمت لجنة الانضاط ماتياس يايلسه مدرب الأهلي بعشرين ألف ريال بسبب عدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي.

تغريم نادي النصر 18.750 ألف ريال بسبب تأخر نزول في بداية الشوط الثاني خلال مباراة الفريق ضد الأهلي