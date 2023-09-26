ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن ذكري المولد النبوي الشريف

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم تنظيم ندوة تثقيفية عن "ذكري المولد النبوي الشريف.. الاقتداء بالرسول" وتم عرضها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ محمد السيد متولي من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، كان محاضرا في الندوة.

وتحدث متولي عن يوم مولد الرسول الكريم، والمعجزات التي حدثت به كسقوط الأصنام من حول الكعبة وانكسار ايوان كسرى وغيرها من المعجزات، وكذلك أخلاقه الكريمة حيث كان يُلقب بالصادق الأمين.

ويبين كيف كانت دعوته لقومه للدخول فى الاسلام باستخدام اللين، وأسلوب الحوار، والإقناع والصبر عليهم، رغم إيذائهم له، ويظهر أهم الصفات النبوية التي يتوجب علينا جميعا التحلي بها.