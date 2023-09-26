تحرير 44 محضر تمويني في حملات رقابية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

من جانبه أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر تموينية للمخابز ، تضمنت ، ( إنتاج خبز ناقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة إلى سحب 7 عينات أغذية مختلفة لإرسالها إلى معامل التحليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

وفي مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة ،على المخابز البلدية والمحال التجارية ومحال بيع اللحوم ، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرا تموينيا، شملت ، ( ذبح خارج السلخانة، ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ، حيازة دقيق بدون فواتير، عدم إعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 17 محضرا تموينيا ، خلال حملة على المخابز البلدية ، حيث تنوعت المحاضر بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ، عدم صرف بون، عدم وجود سجل، عدم الإعلان ) .

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، أكد عامر طه رئيس المركز تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث تم تحرير5 محاضر للمحال التجارية المخالفة بالمدينة، شملت المحاضر ، ( عدم وجود فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من التسعيرة المقررة، عدم وجود شهادة صحية ).