إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات لانتخابات الرئاسة ببني سويف

شهدت مكاتب الشهر العقاري التي تم تخصيصها لاستقبال وتحرير التوكيلات الرئاسية للمرشحين المحتملين لخوض الانتخابات المقبلة 2024 بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرٍا وزحامًا من قبل المواطنين لتحرير التوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على مكاتب التوثيق لتحرير الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن أوراق الترشح للانتخابات المقبلة، إذ إنها تعد شرطًا رئيسيًا حتى يتمكن مرشحو الانتخابات الرئاسية من خوض الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.

وكانت مصلحة الشهر العقاري في بني سويف، أعلنت تخصيص 5 مقرات لاستقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة، وهي مكتب توثيق الضواحي بمدينة بني سويف ومكتب توثيق ببا ومكتب توثيق الفشن ومكتب توثيق ناصر ومكتب توثيق سمسطا .

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