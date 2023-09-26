الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بلدية المحلة يستضيف سموحة وفيوتشر يلتقي الداخلية..اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

تنطلق اليوم الثلاثاء مباراتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالجولة الثانية من عمر البطولة.

 يلتقي بلدية المحلة أمام سموحة مساء اليوم الثلاثاء في الثالثة على ستاد غزل المحلة، فيما يواجه فيوتشر نظيره الداخلية على ستاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة بلدية المحلة وسموحة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، فيما تبدأ مباراة فيوتشر ضد الداخلية في تمام الساعة السادسة.
 

كان بلدية المحلة بدأ الموسم في الدوري المصري الممتاز، بعد العودة للمسابقة بعد غياب طويل، وفاز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، فيما تعثر سموحة مع الجونة بالتعادل بهدف لكلاهما.
 

بينما فاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدفين نظيفين، فيما أنتصر الداخلية على إنبي بهدف نظيف.
 

 ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط خلفه الأهلي بثلاث نقاط (خاض مباراة واحدة)، بينما يأتي بلدية المحلة ثالث بـ 3 نقاط، خلفه فيوتشر بنفس عدد النقاط، فيما الداخلية سابعا، وسموحة في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة.

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