الشرقية تستعد لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان للخيول العربية بمدينة بلبيس

تستعد محافظة الشرقية، استقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 27، والمقرر انطلاقه غدا الأربعاء، والذي يستمر فاعلياته ٣ أيام، وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية، ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها، ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.



وتشهد مداخل مدينة بلبيس حراكاً كبيراً بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة، ووضع الأعلام بمدخل المدينة، إستعداداً لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، للوصول إلى مظهر حضاري وجمالي، يليق بمركز بمحافظة الشرقية أمام زائريها.