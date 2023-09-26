الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عزاء المخرج أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي.. غدًا

أحمد النحاس
أحمد النحاس

أعلن محمد ابن المخرج الراحل أحمد النحاس أن غداً الأربعاء موعد تلقي عزاء والده بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة.

 

أحمد النحاس

وتوفى المخرج أحمد النحاس أمس الإثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

أحمد النحاس

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

 

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو "الطائرة المفقودة"، ثم بعد ذلك أخرج أفلام "الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق"، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية:"الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش".

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الجريدة الورقية