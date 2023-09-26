تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بسمالوط

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا جمعية الاورمان ، فى تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية ، لدعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجأ ، بقرى العمودين ، والسراريه ، والصليبة ، ومنشيه منقطين ، وطرفا القبلية بمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حضر المعرض كل من أماني تامر مدير اداره التضامن الإجتماعي نيابه عن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، عادل مراد، رئيس قسم الجمعيات، وقيادات جمعية الأورمان.

وأكدت أماني تامر مدير اداره التضامن الإجتماعي، انه تنفيذأ لتعليمات ياسر بخيت وكيل وزراة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ، والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيدةً بتنظيم مثل هذه المعارض ، والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً ، إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة ، والحالات المستحقة ، والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية ، للوصول إلى الفئات المستهدفة ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية ، فى المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من ، شنطة رمضان ، وبطاطين الشتاء ، ولحوم الأضاحي.