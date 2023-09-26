الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالله جمعة يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك

أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

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تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبين في مران الزمالك

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يأتي ذلك وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة. 

وقام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب خوض تدريبات  تأهيلية أخرى، و بعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار المقبلة :

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مهمة ومصيرية أمام أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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