ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتسويق عملات محلية مقلدة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء حسابات إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعى بزعم تسويق عملات محلية مقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وإدعائه بتسويق عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً "على خلاف الحقيقة" وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول) المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحص الهاتف تبين احتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.