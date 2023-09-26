جنوب الوادي تُنهي الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة أنهت استعداداتها للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد رئيس الجامعة، تم توفير كافة احتياجات قاعات المحاضرات و المعامل و الأجهزة ومتابعة مدى جاهزيتها ومتابعة الطاقة الاستيعابية للمدرجات و المعامل و ربطها بالجداول الدراسية وتجهيز الطرق داخل الحرم الجامعة بطريقة توفر السلامة و السيولة المرورية و الانتهاء من صيانة مباني المدن الجامعية و تجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد و القدامى و الاهتمام بمستوى النظافة بمختلف المباني الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم التوجيه بانتظام الدراسة من اليوم الاول و تواجد أعضاء هيئة التدريس ومتابعة اعلان الجداول الدراسية على المواقع الالكترونية للكليات و لوحات الاعلانات.

وأبرز رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية و تم التأكيد على ضرورة تنفيذ خطط الانشطة الطلابية بمختلف الكليات و تمثيل جميع الكليات في المنافسات و الانشطة المتنوعة التي تنظمها الجامعة على مدار العام مشيرا الى تنوع الانشطة الطلابية و اللقاءات القمية و الاهتمام بالأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي و الانتماء ، وبناء قدرات الطلاب و تنمية خبراتهم من خلال دورات ريادة الاعمال و غيرها من الانشطة الهادفة.

دعم الطلاب غير القادرين

وذكر الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه يتم توفير كافة سبل الدعم للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي في اطار دور الجامعة في اتاحة فرص التعليم العالي.

وأضاف خدمات صندوق التكافل تتضمن دفع المصروفات الدراسية ، الكتب الدراسية ، تقديم مساعدات مالية ، دفع مصروفات المدن الجامعية وتعمل الجامعة على تعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف الجهات لتنمية الموارد الموجهه لدعم الطلاب الغير قادرين