حسام عبدالمجيد راحة من التدريبات

قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، منح حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.



جاء القرار وفقًا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.



خضع حسام عبدالمجيد لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على إصابته و تحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.



وتعادل الزمالك مع المقاولون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين إيجابًا بهدف لكلاهما.