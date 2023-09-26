الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسام عبدالمجيد راحة من التدريبات

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد

قرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، منح حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جاء القرار وفقًا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز. 

 خضع حسام عبدالمجيد لفحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على إصابته و تحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع المقاولون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين إيجابًا بهدف لكلاهما. 

مواد متعلقة

تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبين في مران الزمالك

شاهد.. ماجد الحنبلي يفجر مفاجأة بشأن الطعن على ترشح لبيب وجعفر لانتخابات الزمالك وبيع زيزو وغرامة كهربا

رضا عبد العال: أوسوريو السبب في تعادل الزمالك مع المقاولون

محمد سالم: عاتبت أحمد علاء بسبب إحتفاله في لقاء الزمالك

محمد حلمي : الزمالك يحتاج إلى مدرب مصري لإنقاذ الفريق

الزمالك يكشف فضائح أمين عمر ويطالب بإعادة اللقاء وإحالته للتحقيق
الجريدة الورقية