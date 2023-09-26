بهجت العبيدي: "اجتماع لمسئولي حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا"

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن أعضاء حملة مواطن لدعم مصر والتي تم تدشينها منذ أيام قليلة قد عقدت أولى اجتماعاتها يوم أمس الإثنين وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني للانتخابات الرئاسية.

قال بهجت العبيدي: “إن اجتماع أعضاء الحملة كان يهدف إلى تنسيق العمل في المرحلة القادمة ووضع خطة مناسبة لدعم مصر في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن باب الحملة مفتوح لكل مصري وطني”.

ومن ناحيته قال رؤوف خليل عضو الحملة: “إن هناك الكثير من الأفكار قد تم طرحها في هذا الاجتماع، يأتي في مقدمتها إقامة حملات في مقاطعات ومدن النمسا المختلفة التي يتواجد بها جالية مصرية، بالإضافة إلى التنسيق لعدد من الزيارات للروابط المصرية في مقاطعة شتايرمارك لحث أبناء الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.

ومن جانبه قال أحمد نصار عضو الحملة، إنه بمجرد الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية تواصل معنا الزميل بهجت العبيدي لتدارس خطة عمل الحملة في الفترة المقبلة، وهو ما شرعنا في البدء فيه مباشرة إذْ تم التواصل مع عدد من رموز العمل العام في النمسا لتحديد آلية العمل خلال فترة الانتخابات المقبلة.