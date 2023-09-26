مدارس الإسكندرية تتزين لاستقبال العام الدراسى الجديد2023/ 2024

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإنتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وأكد على جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال الإنشاءات والصيانة، واستخدام الفراغات بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

وأكد الشريف، أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول والانتهاء من صيانة 96 مدرسة، فلدينا 2805 مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي عام وخاص وفني، بإجمالي عدد 1 مليون و445 ألف و609 طالب وطالبة، مؤكدًا استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوى والتعامل الفوري معها.

وكلف محافظ الإسكندرية،رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لاستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

أوضح أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمي مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.