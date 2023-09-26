الكهرباء توضح أسعار الشرائح حسب نوع العداد

تسأل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى عن كيفية احتساب اسعار الشرائح الكهربائية ، كما نشرت الشركة القابضة للكهرباء بيان ترد فيه عن إجابات على التساؤلات والمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن اختلاف نوع أو اسم العداد لم يؤثر على حساب أسعار الشرائح للكهرباء سواء كانت من بين العدادات العادية أو الكودية، لأن جميعها عدادات مسبقة الشحن، ولا يوجد أي اختلاف بينهم في الشكل الخارجي، أو طرق شحنهم.

وأضافت أنه وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، يكون طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العداد العادي والكودي، إذ أنهما بنفس سعر الكيلووات للساعة، وأن يكون الاختلاف الوحيد، بأن العداد الكودي عداد "بدون اسم"ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يكون عليه أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه عداد مؤقت.

ونوهت الشركة، إلى أن العداد القانوني يكون من خلال تعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة.

وحذرت الشركة، من التعامل بشكل مباشر مع العدادات الكهربائية، لأن التعامل معها يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى وجود محضر سرقة كهرباء.

اسعار شرائح الكهرباء 2023

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا).

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا).

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا.

أسعار شرئح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية

الشرحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا).

الشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.

تكلفة الري على الجهد المنخفض 95 قرشًا للكيلو وات