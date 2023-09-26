الأرز بـ15جنيها والطماطم بـ10جنيهات لأهالي سيناء

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المسئولين عن المنافذ بتخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة شمال سيناء بنسبة 50% عن أسعار وزارة الزراعة.

سعر البيض ليصبح 70 جنيهاً للكرتونة

وتضمنت التخفيضات سعر البيض ليصبح 70 جنيهاً للكرتونة، والأرز بـ 15 جنيها، والطماطم بـ10 جنيهات، والبطاطس بـ 4 جنيهات، والبصل 10 جنيهات، والفرخة بـ 40 جنيها.

كما تم إطلاق قافلة تضم حوالى 41 سيارة محملة بكافة السلع الغذائية الأساسية وهدايا لأهالى شمال سيناء عبارة عن كراتين يوجد فيها سلع غذائية وأيضاً حلوى المولد النبوى تقدم مجاناً لأهالى شمال سيناء.

وتهدف هذه التخفيضات إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لأهالى شمال سيناء، وتخفيف العبء عن كاهلهم.