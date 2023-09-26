توقيع الكشف الطبي على 1989 مواطن بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1989 مواطنا بقرى مركز المنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 20 و 21 من سبتمبر الجاري بقرية 7 بمركز المنيا، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1989 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 415 حالة جراحة ، 474 حالة أطفال، 280 باطنة، 81 نساء، 55 تنظيم الأسرة، 90 أسنان، 259 رمد، 206 جلدية ، 129 أنف وأذن، بالإضافة ، الى إجراء 173 تحليلا ً متنوعاً ، و11 حالات أشعة سينية ، و97 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان ، وتحويل 9 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 149 مترددا ، لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.