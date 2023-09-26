ابواب الشهر العقارى تفتح ابوابها للمواطنين لتوكيلات مرشحى منصب رئيس الجمهورية بالاسكندرية

فتحت مكاتب الشهر العقارى بالإسكندرية أبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، لتحرير التوكيلات لمرشحى منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وشهدت المقرات اقبال متوسط من المواطنين، لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحرص المواطنين على التواجد بالمقرات منذ الصباح لتحرير التوكيلات للمرشحين، وجاءت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية، في مكتب توثيق الرمل أول، 18 تعاونيات سموحة، مكتب توثيق الرمل ثان، برج الفاروق، مكتب سيدى جابر، 19 تعاونيات سموحة، مكتب المنتزة أول، عمارات ذات الصوارى، مكتب المنتزة ثان، برج الياقوت بحرى شارع الملك حفنى، مكتب برج العرب، مساكن هيئة المجتمعات العمرانية، مكتب العامرية الكيلو 33 طريق اسكندرية الصحراوى .

ويتضمن القانون الحصول على 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.