إزالة 132 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين وعدم التهاون في محاسبتهم.

أزالت الوحدات المحلية في ( بنى مزار - أبوقرقاص - ديرمواس ) 89 حالة تعدٍّ منها 87 حالة، بقرى: (أبوجرج - شلقام - صندفا - الحسينية) وأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص، إلى جانب حالة تعد تم إزالتها بإحدى أحياء مدينة دير مواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا - مطاي - سمالوط) ، من إزالة 43 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها، 26 حالة بقرى (أبوعزيز – مطاى البلد - بردنوها - منبال) بمركز ومدينة مطاي ، و8 حالات تعدِِ بقرى (بنى محمد سلطان - بنى أحمد الغربية - صفط الخمار - تلة) بمركز المنيا، و9 حالات تعدِِ بمركز سمالوط بقرية قلوصنا، وحي شرق وغرب وجنوب المدينة.