تحقيقات موسعة مع مسئوولي الحراسة بمجمع محاكم الإسكندرية

مصرع لص قفز من الطابق السابع بمجمع محاكم الاسكندرية

تحقق نيابة محرم بك بشرق الاسكندرية باشراف المستشار محمود زغلول رئيس النيابة مع مسئولى الحراسة بمجمع المحاكم بشان واقعة مصرع لص اراد الهرب قفز من الطابق السابع بمجمع نيابات محاكم محرم بك بشرق الاسكندرية ، حاول اللص الهرب خوفا من الحبس غافل الحارس وقفز من الطابق السابع ليسقط غارقا فى دماءه .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من حارس النيابة يفيد قيام المتهم غافل الحراسة وقفز من إحدى النوافذ بالطابق السابع مما أدى لمصرعه فى الحال.

تباشر نيابة محرم بك بشرق الاسكندرية بإشراف المستشار محمود زغلول رئيس النيابة التحقيق فى وفاة متهم سقط من أعلى، مجمع نيابات ومحاكم محرم بك،وسط الاسكندرية.وذلك اثناء عرضه للتحقيق على ذمة إحدى القضايا.

وتبين من التحريات أن المتوفى متهم على ذمة إحدى القضايا (قتل) بقسم شرطة مينا البصل، وجرى ترحيله من ديوان القسم إلى سراى نيابة مينا البصل بالطابق السابع بمجمع نيابات محاكم محرم بك،لإجراء التحقيقات اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة باستدعاء مسؤولي الحراسة وضباط النبتجية لسؤالهم وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة