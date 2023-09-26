محافظ أسيوط: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع متابعة لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة ومخالفات البناء في مركزي القوصية وأبنوب، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في إزالة كافة التعديات. في إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها بالقضاء على كافة أشكال الغصب. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة التعديات.

واستعرض محافظ أسيوط، جهود الأجهزة التنفيذية وإدارات الزراعة بمركزي القوصية وأبنوب في تنفيذ حملات القضاء على المخالفات والمخالفات التي تم رصدها، وأمر بمواصلة القضاء على كافة المخالفات مهما كان حجمها أو مرتكبها. وكتابة بلاغات للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديريتي الزراعة والتموين ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإخلاء وفق الخطة الموضوعة واتخاذ كافة الإجراءات. الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، خاصة أن مكافحة التعديات من أولويات الجهاز. وكلف المحافظ التنفيذي رؤساء الوحدات المحلية بإجراء مراقبة دورية وتفتيش مستمر على الأراضي المستردة لمنع غزو جديد لها.

وكلف المحافظ مديري التفتيش والرقابة والمراقبة الميدانية والشؤون القانونية بفحص جميع قرارات الترحيل بمركزي القوصية وابنوب ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها وفقًا للقانون ومحاسبة المقصرين أو المخالفين. وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمنع أي مخالفة، مؤكدة متابعتها الميدانية المستمرة لجهود المراكز والأحياء للتصدي لأي شكل من أشكال الانتهاك بشكل حاسم. على الأراضي أو المباني، مع التأكد من إزالتها من الجذور. وإصدار تقارير لأصحاب الأراضي المذكورة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة توعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بضرورة المحافظة على الممرات المائية والترع والمصارف وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطينها، الترع وأهمية هذا المشروع الذي تنفذه الدولة وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لافتا إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر ومنع تسوية أو تسوية الأرض.