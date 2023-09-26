الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط: الشعب السوداني جزء من مكنون الأمة العربية وعلينا دعمه

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مبادرة نبض العرب هى مبادرة صادقة للتعبير عن مشاعر العرب تجاه ما يحدث في السودان، والتعبير عن الحزن لما يتعرض له المواطن السوداني من مرآة وشباب وكبار سن وتوقف التعليم.

 

txt

السودان.. اشتباكات عنيفة تُنهي حياة 5 مدنيين

txt

أبو الغيط ينعى شهداء البحرين في هجوم حوثي باليمن

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع دعم مبادرة نبض السودان، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يرعاه أبوالغيط، أنه علينا اليوم مهمة ضرورية وهى مساعدة الشعب السوداني، لافتا إلى أن جميع المشاركون في المبادرة لديهم القدرة على تقديم تلك المساعدة ويفعلون ذلك حقيقة لكن علينا أن نداوم ونواصل الدعم، خاصة وأن الوضع السوداني يبدو انه لن ينتهي أو يتوقف قريبا في ظل استمرار الاقتتال في السودان.

وأوضح أن الشعب السوداني جزء من هذه الأمة وعلينا أن نستمر في دعمه بكل الجوانب، مع العمل في للوقت نفسه بالضغط لوقف إطلاق النار لانه بدون وقف لاطلاق النار ستظل الأوضاع مؤسفة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

انطلاق اجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث قضية الأمن الغذائي برئاسة أبو الغيط

حمى الضنك تُثير الرعب في السودان.. "مئات الوفيات وآلاف الإصابات"

الملاريا تضرب السودان وتُصيب 13 ألف شخص وسط نقص الأدوية
الجريدة الورقية