أبو الغيط: الشعب السوداني جزء من مكنون الأمة العربية وعلينا دعمه

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مبادرة نبض العرب هى مبادرة صادقة للتعبير عن مشاعر العرب تجاه ما يحدث في السودان، والتعبير عن الحزن لما يتعرض له المواطن السوداني من مرآة وشباب وكبار سن وتوقف التعليم.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع دعم مبادرة نبض السودان، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يرعاه أبوالغيط، أنه علينا اليوم مهمة ضرورية وهى مساعدة الشعب السوداني، لافتا إلى أن جميع المشاركون في المبادرة لديهم القدرة على تقديم تلك المساعدة ويفعلون ذلك حقيقة لكن علينا أن نداوم ونواصل الدعم، خاصة وأن الوضع السوداني يبدو انه لن ينتهي أو يتوقف قريبا في ظل استمرار الاقتتال في السودان.

وأوضح أن الشعب السوداني جزء من هذه الأمة وعلينا أن نستمر في دعمه بكل الجوانب، مع العمل في للوقت نفسه بالضغط لوقف إطلاق النار لانه بدون وقف لاطلاق النار ستظل الأوضاع مؤسفة.

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