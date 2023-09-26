شبانة: حديث امين عمر فضيحة تحكيمية

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادا بشأن المستوى التحكيمي لمباراة الزمالك والمقاولون والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر .

أضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الزمالك إستحق الحصول على ركلة جزاء مشيرا إلى أن الحديث الذي دار بين أمين عمر حكم المباراة ومحمد عادل حكم الفيديو فضيحة تحكيمية بكل المقاييس لما إحتواه من مغالطات في صحيح قانون التحكيم بكرة القدم .

وأختتم شبانة حديثه، أن إعتراض الزمالك مقبول وان الأهلى حين حذر فى بيان رسمى فى منتصف يوليو الماضى من تراجع التحكيم ومطالبا برفع كفاءته لتحقيق العدالة كان محقا فى ذلك حيث تأثر الزمالك وخسر نقطتين بقرار تحكيمي خاطىء .