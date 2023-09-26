عودة إمام عاشور لمنتخب مصر في معسكر أكتوبر

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على عودة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لقائمة المنتخب خلال المعسكر الشهر القادم .

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن فيتوريا أبدى سعادته لمعاونيه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه عاشور بعد عودته من الإصابة وهو ما جعله يقرر ضمه للمعسكر .

وأتم شبانة بأن ذلك يأتي بعد إشادة كولر المدير الفني للأهلي باللاعب والذي أكد أنه يقوم بتنفيذ كل تعليماته بدقة وبراعة فنيا وتكيكيا وأنه أصبح أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها بالفريق.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

ويستعد إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في المواجهة التي ستجمنع بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي كان مقررًا لها اليوم في بطولة الدوري تم تأجيلها بسبب مباراة الأهلي في دوري الأبطال مع الفريق الإثيوبي المقرر لها الجمعة المقبل.