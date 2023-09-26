ماس كهربائي.. حريق يلتهم سيارة أجرة أعلى كوبري أخميم

شهد قسم ثان سوهاج اندلاع حريق في سيارة أجرة أعلى كوبري أخميم بسبب ماس كهربائي من ضفيرة السيارة نتج عنه احتراق التابلوه الأمامي والكراسي الامامية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نشوب حريق بسيارة أعلى كوبري أخميم

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بسيارة أعلى كوبري أخميم / دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمقدمة السيارة أجرة قيادة "صلاح الدين . ا . خ . ح" 61 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج - وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات نتج عنه احتراق التابلوة الامامي والكراسي الأمامية.



وبسؤال قائد السيارة المذكور ٤رر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من ضفيرة السيارة ونفي الشبهة الجنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.