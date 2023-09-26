رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط، في برقيته، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء جامعة أسيوط؛ بأخلص التهاني، وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين؛ محمد- صلى الله عليه وسلم – تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولدًا للهادي الأمين الذي أضاء الوجود بنور النبوة، والرسالة، ووضع الأسس، والمبادئ السمحة؛ للبشرية جمعاء، مؤكداً أن يوم ميلاد نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، يدينون له بالفضل، ويعظمون له الذكر.

داعيا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادته بموفور الصحة، ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين؛ العربية، والإسلامية، وهم ينعمون بالخير، والأمن، والسلام.