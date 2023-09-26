جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة، حيث تقام العديد من المباريات على رأسها الدوري المصري في استكمال الجولة الثانية.

وفي الدوري المصري، يواجه فيوتشر نظيره الداخلية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، ويواجه سموحة نظيره بلدية المحلة.

ويشهد اليوم مواجهة بين برشلونة وريال مايوركا على استاد إيبيروستار، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق مباراة فيوتشر والداخلية، في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

تنطلق مباراة سموحة وبلدية المحلة، في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

تنطلق مباراة إشبيلية وألميريا، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس وليتشي، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مباراة الاتحاد والخلود، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC HD 1.

تنطلق مباراة الأهلي والعين، في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC HD 1.

تنطلق مباراة الرياض والفيحاء، في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC extra HD 1.

تنطلق مباراة الفيصلي والطائي، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة ليل وستاد ريمس، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 4

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا مونستر، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مصر والسعودية.

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