جمعية شباب الأعمال بالإسكندرية تستعرض خطط تحديث هيكلة اللجان

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمرًا تحت عنوان “استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق”.

واستعرضت الجمعية خطط تحديث هيكلة لجان مجلس الإدارة واللجان القطاعية وقاعدة العضوية، وكذلك استراتيجية وأولويات عمل الفترة المقبلة بما يساعد على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية من جانب ويزيد من الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية.

من جانبه قال بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن شباب الأعمال تحمل شعار "معًا لمستقبل أفضل"، حيث تسعى الجمعية إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تدعم عمل الأعضاء ومن ذلك التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والهيئات الاقتصادية الأخرى، وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في ذات المجال، والعمل على دفع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من خلال لجان ومبادرات الجمعية.

وأشار الشنواني، إلى أن مجلس الإدارة قام في الأسابيع الأخيرة بتحديث استراتيجية العمل في الفترة المقبلة بطريقة تتوائم مع احتياجات الأعضاء ومستجدات الظروف والتحديات الاقتصادية بهدف تطوير مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري، واستعرض الشنواني وضع الجمعية الحالي والبدء في تشكيل اللجان بشكل يخدم كافة الأعضاء، مشددًا على أن الرهان دائمًا علي مجتمع شباب الأعمال المصري في النهوض بالاقتصاد القومي.

وفي ختام المؤتمر، قام الشنواني بتكريم جمال أبو علي الرئيس السابق للجمعية والذي ساهم في نهضة الجمعية وزيادة أنشطتها من خلال توليه مناصب مختلفة فيها على مدار أكثر من ١٢ عامًا انتهاءً برئاستها في الدورة السابقة واستمراره كعضو مجلس إدارة لدعم المجلس الجديد، كما قام الشنواني بتكريم عدد من أعضاء المجلس السابق علي رأسهم، نجلاء عقل ومحمد قاعود ومحمد عبدالرحمن، على دورهم الكبير خلال الفترة السابقة بالمجلس السابق.

من جانبه قال محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية استندت في عملها على تحسين مناخ الأعمال وخدمة الأعضاء وتنمية المجتمع، من خلال مبادرات عديدة، بالإضافة إلى عمل اللجان النوعية، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه استراتيجيتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن أعضاء الجمعية العمومية، هم قمة الهرم والكيان الأساسي للجمعية والمحرك الرئيسي لها، حيث شرح الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال هيكل لجان مجلس الإدارة واللجان النوعية ودورها.

واستعرض الأمين العام للجمعية الأنشطة التي قامت بها الجمعية في الثلاثة أشهر الأخيرة ومنها فتح قنوات تبادل تجاري واستثماري مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان وأذربيجان والمملكة العربية السعودية، والإعداد لبعثات متبادلة في الأشهر القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري.

كما استعرض أبو باشا أنشطة الجمعية في مجال تحسين الأعمال حيث شاركت الجمعية في لجنة تحسين مناخ الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، وفي مؤتمر التسجيل العقاري والشمول المالي، وفي برنامج وزارة الصناعة لإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما يجري العمل على إصدار ورقة سياسات خاصة بقطاعة الزراعة.

من جانبها قالت ياسمين قمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية اهتمت بالتحول الأخضر، وتم إطلاق مبادرة خاصة بالجمعية علي هامش فاعليات co27 بشرم الشيخ، والتي استهدفت من خلاله تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدي أعضاء الجمعية، بالإضافة إلي تعاون مع عديد المؤسسات وعلي رأسهم البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلي عقد فعاليات مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، لدعم وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والخاصة بالأعضاء، بالإضافة إلي تواجد الجمعية وأعضائها في لقاءات متعددة خاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الشراكة الأولى من نوعها لجمعية مصرية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشارت قمر، في كلمتها بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه استراتيجية الجمعية وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن شباب الأعمال تركز علي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق العديد من المبادرات، والعمل علي تشجيع مشاركة سيدات الأعمال بمنظمات الأعمال، ومشاركة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمبادرة هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور المرأة.

من ناحية آخري قالت سلمي القديم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عضو لجنة العضويات، أن الجمعية تمثل أكثر من ٦٠٠ شركة توظف مايقارب 300 الف موظف في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة، مشيرة في كلمتها بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه أستراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، إلي أن " شباب الأعمال" قامت بتحديث شروط العضوية لضمان ان يكون اعضاء الجمعية من أصحاب الأعمال من الشباب المصري.

وأشارت سلمي القديم، إلي أن مجلس الإدارة يستهدف التواصل الحقيقي مع الأعضاء ومعرفة مشاكلهم وحلها، وتعزيز دورهم وتوسيع دائرة علاقاتهم، وتوضيح مزايا العضويات بالجمعية، مع تعزيز استغلال الوقت والتواجد في عديد اللقاءات التي تربط الأعضاء والمؤسسات والهيئات المختلفة ببعض لتعزيز الاقتصاد وخدمة الأعضاء، مع زيادة الوعي بوجود مجتمع الأعمال، وقدرتهم علي التواصل والمشاركة وتغيير الشكل حتي يدل الصوت علي مبادئ الجمعية، مشيرة إلي أن الجمعية اتخذت عدة محاور مهمة لإبراز دور وأهمية المشاركة في عضوية الجمعية ، منها دعم استخدام السوشيال ميديا وتعزيز ثقافة الاستبيان لمعرفة احتياجات الأعضاء بصفة دورية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وقال أحمد نافع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللجنة الجديدة قامت بإعادة هيكلة اللجان النوعية واستحداث بعض اللجان الجديدة لضمان تمثيل كافة القطاعات الممثلة في الجمعية، علي أن يتم الدعوة لانتخاب أعضاءها في الفترة المقبلة، مشددا على أن دور اللجان مهم جدا في الفترة المقبلة وهو المحرك الرئيسي لأنشطة الجمعية.

وأكد نافع خلال كلمتة بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذي أطلقت فيه أستراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن كل لجنة ستقوم بتنفيذ رؤية الجمعية في القطاع الذي تمثله، حيث تم هيكلة لجنة الزراعة، والتي تعد من أهم القطاعات الحيوية، والتي ستضم الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والمبيدات، وكذلك لجنة التعليم والتي ستركز علي المدارس والجامعات والتعليم العالي والمعاهد الفنية، والتدريب والتأهيل المهني وسائل التعليم الحديث والتعليم عن بعد، بالإضافة إلي لجنة التشييد والبناء، في ظل التنامي الكبير في التطوير العمراني بدعم قوي من الدولة، وظهرت جلياً في المدن الجديدة والتطور العمراني، وهو قطاع يمثل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال، مشيراً إلي قيام الجمعية باستحداث لجان "الاستشارات والتكنلوجيا" و "التمويل والاستثمار والتشريعات" و "ريادة الأعمال" موضحا الدور الذي ستقوم به كل لجنة من تلك اللجان بالاضافة الى استمرار عمل باقي اللجان الأخرى مثل الصناعة والتجارة والصحة.