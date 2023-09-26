سالم العاض يقدم نصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي

قال سالم العاض خبير الديكور، إن وجود النباتات في منزلك يضيف له لمسة خاصة ويزيد من قيمته حيث إن النباتات ليست مجرد عنصر ديكوري، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة منعشة وصحية داخل المنزل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنباتات الداخلية، يجب عليك واختيار النباتات وفقا ظروف البيئة المتاحة.

وهذه بعض النصائح لتضمين النباتات في تصميم منزلك الداخلي.

حسن اختيار النباتات الداخلية

عند اختيار النباتات لتزيين منزلك من الداخل، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل المهمة مثل درجة حرارة الغرفة، مستوى الرطوبة، وإضاءة الغرفة حيث يمكنك اختيار النباتات التي تتوافق مع هذه الظروف والمساحة المتاحة، ويفضل استخدام نباتات السرخس العمودي فهي خيار جيد للمساحات الصغيرة، كما أن اختيار النباتات المناسبة سيساهم في إضفاء جمالية خاصة على منزلك.

إضافة نباتات داخل الحمام

يمكن أن يكون الحمام مكانًا مثاليًا من أجل تنسيق النباتات حيث إن وجودها في هذا المكان يضيف لمسة جمالية على المكان حيث إنها تساهم في امتصاص الرطوبة والتخلص من الروائح غير المرغوب فيها، لذا، يمكن أن يكون وضع النباتات في الحمام فكرة رائعة لتحسين بيئة هذا المكان.

دمج النبات بلمسة من المفروشات

لاشك أن الإبداع في دمج الخامات يمكن أن ينتج عنه تصاميم ديكورية فريدة من نوعها حيث يمكنك أيضًا دمج النباتات في المنزل بشكل جميل مع المفروشات عن طريق استخدام قماش أو نسيج يحمل تصاميم ونقوشًا مستوحاة من النباتات، فهذا يساعد في خلق تركيب ديكوري راقي وجميل في غرفة المعيشة يضيف لها لمسة فنية فريدة من نوعها.

وضع الأعشاب في المطبخ

لاشك أن زراعة الأعشاب في مطبخك مثل الأكليل، النعناع، البقدونس، والريحان لاتتوقف مهمتها عند التزيين بل تعدى استخدامها في الطهي، وسيضيف ذلك نكهة طازجة ورائحة عطرية لأطباقك، وينبغي عليك خلق بيئة مناسبة لنمو هذه الأعشاب من خلال توفير الضوء والري والعناية الجيدة بها.

الأشجار المرتفعة

يمكن استخدام شجرة عالية في غرفة المعيشة كعنصر ترحيبي في المنزل هي فكرة رائعة، خاصة إذا كان لديك ارتفاع في السقف، وكما أنها تغير بشكل كبير مظهر المنزل وتضيف لمسة طبيعية جميلة، بالإضافة إلى ذلك، فإنها يمكن أن تساهم في تقليل الضوضاء وتعزل الصوت.

ويمكنك الاستعانة بهذه النصائح لتتمكن من دمج النباتات في التصميم الداخلي.