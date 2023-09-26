القبض على عاطل استغل 3 أطفال في أعمال التسول بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والتستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

السجن 6 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة لطفل بالصف







عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شخصا بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالتعدى على المجني عليه “طفل” بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز الصف جنوب الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي أحالتها النيابة إلي المحكمة، والتي حملت رقم «19852/ 2022».. أنه في غضون شهر يولية عام 2022 بدائرة مركز الصف قام المتهم بالتعدى على الطفل أحمد 12 عامًا بالضرب بسلاح أبيض في وجهه وإحداث عاهة مستديمة له.



وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

مصرع وإصابة 12 شخصا في خادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق السويس

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف، وونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 11 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ضبط مواد مخدرة وتنفيذ أحكام قضائية



قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.



كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من الهيروين، والشابو، وبذور الخشخاش، بحوزة 6 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 839 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط 4 قضايا أسلحة نارية ضُبط خلالها رشاش، وطبنجة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.