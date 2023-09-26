الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نزوح 13 ألفًا من كاراباخ إلى أرمينيا

الآلاف يغادرون لاجئين
الآلاف يغادرون لاجئين

بعد الهجوم الأذربيجاني الخاطف، وصل إلى أرمينيا 13350 لاجئًا من إقليم ناغورني كاراباخ، ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان.

 

txt

وفاة 20 شخصًا وإصابة 290 آخرين بانفجار مستودع وقود في كاراباخ

txt

أمريكا تسعى لإنشاء بعثة دولية لمُراقبة الوضع في كاراباخ

وقالت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 سبتمبر دخل 13350 شخصا نزحوا من إقليم ناغورني كاراباخ" مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.

ويتواصل تدفق الآلاف من الأرمن من منطقة كاراباخ، بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان الأسبوع الماضي.

يأتي هذا رغم تعهد باكو بحماية حقوق الأرمن، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا ويصفون الإقليم بأنه وطنهم، لكن لم يقبل بهذه التطمينات سوى قلة.

وحمل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان روسيا مسؤولية الفشل في ضمان أمن الأرمن.

وحدث النزوح الجماعي في ظل ارتباك وخوف.

وأمس الاثنين، رفض الكرملين الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ في تعليق على تصريحات باشينيان الذي وصف في وقت سابق تحالفات بلاده الحالية بأنها "غير فاعلة".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني كاراباخ) التي تتصرف ببسالة"، رافضا أي "مآخذ" عليها أو اتهامها بالتقصير.

وأضاف بيسكوف أن "روسيا تعمل على ضمان حقوق كل الأرمن في ناغورني كاراباخ"، مشددا على أن "أرمينيا ستبقى حليفا لروسيا والحوار مستمر بين البلدين على مستويات عدة".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

رئيس أذربيجان يُعرب عن ثقته في نجاح اندماج أرمن كاراباخ

أرمينيا تعلن وصول 1050 شخصًا من كاراباخ

أول مجموعة من لاجئي كاراباخ تصل إلى أرمينيا
الجريدة الورقية