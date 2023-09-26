نزوح 13 ألفًا من كاراباخ إلى أرمينيا

بعد الهجوم الأذربيجاني الخاطف، وصل إلى أرمينيا 13350 لاجئًا من إقليم ناغورني كاراباخ، ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان.

وقالت الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 سبتمبر دخل 13350 شخصا نزحوا من إقليم ناغورني كاراباخ" مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.

ويتواصل تدفق الآلاف من الأرمن من منطقة كاراباخ، بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان الأسبوع الماضي.

يأتي هذا رغم تعهد باكو بحماية حقوق الأرمن، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفا ويصفون الإقليم بأنه وطنهم، لكن لم يقبل بهذه التطمينات سوى قلة.

وحمل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان روسيا مسؤولية الفشل في ضمان أمن الأرمن.

وحدث النزوح الجماعي في ظل ارتباك وخوف.

وأمس الاثنين، رفض الكرملين الانتقادات الأرمينية لقوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ في تعليق على تصريحات باشينيان الذي وصف في وقت سابق تحالفات بلاده الحالية بأنها "غير فاعلة".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني كاراباخ) التي تتصرف ببسالة"، رافضا أي "مآخذ" عليها أو اتهامها بالتقصير.

وأضاف بيسكوف أن "روسيا تعمل على ضمان حقوق كل الأرمن في ناغورني كاراباخ"، مشددا على أن "أرمينيا ستبقى حليفا لروسيا والحوار مستمر بين البلدين على مستويات عدة".

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