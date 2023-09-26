وفاة 20 شخصًا وإصابة 290 آخرين بانفجار مستودع وقود في كاراباخ

لقى 20 شخصًا على الأقل حتفهم وأُصيب 290 آخرين في حادث انفجار مستودع للوقود في إقليم ناغورني كاراباخ، وفق لما أعلن مسؤولون محليون في الإقليم، اليوم الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق عن أمين المظالم في ناغورني كاراباخ قوله إن 290 شخص على الأقل أصيبوا بعد انفجار في محطة تزود بالوقود في المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول أيضا إن معظم المصابين في حالة خطيرة وسيجري نقلهم إلى مكان آخر جوا لأن كاراباخ ليس بوسعها تقديم العلاج الملائم لهم جميعا.

فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية

وجاء الانفجار مع فرار آلاف الأرمن من المنطقة الجبلية بعد هزيمة المقاتلين الانفصاليين في كاراباخ على يد أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات، وصل 13350 نازحا إلى أرمينيا حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء.

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