سويلم: مقترح اللائحة المالية لتحسين الخدمات الطبية من أولويات وزارة الري

قال الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى، ضرورة الإسراع في الانتهاء من مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذي يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

وأضاف "سويلم" أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠٪ من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه طبقًا لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة) ، كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.

وأشار إلى أنه تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين إلى ٥٠٠٠ جنيه و١٣ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الأقصى المقدم للسادة الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه.

كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية ، كما تم مؤخرًا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه.