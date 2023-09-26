بـ1051 مدرسة.. الوفد ترصد استعدادات تعليم الأقصر للعام الدراسي الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة جاهزية مديرية الأقصر، للعام الدراسي الجديد، حيث تم الانتهاء من المدارس الخاضعة للصيانة، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء مدارس جديدة.

وأوضح صبري في تصريح خاص لـ"الوفد"، أنه تم إضافة عشر مدارس جديدة، ستدخل الخدمة هذا العام، كما تم صيانة 18 مدرسة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي مدارس المحافظة بالمنظومة التعليمية في الأقصر بلغ 1051 مدرسة بجميع مراكز الأقصر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لمسابقة الوظائف الإشرافية، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة من ١٢/٧/٢٠٢٣ وحتى ١٥/٨/٢٠٢٣ على الوظائف الشاغرة بالإدارات التعليمية والمدارس وهي (مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة، وكيل مدرسة، موجه، موجه أول، وموجه عام)، مبينًا أنه جار أعمال المراجعة، والفحص، والتدقيق؛ للترتيب حسب الدرجات.

ورصدت عدسة الوفد استعداد مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تقليم الأشجار، وتلوين مقاعد الصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية، ودهان الحوائط والأسوار الخارجية، ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد.